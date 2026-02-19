Депутатът Джипо Джипов внесе искане до служебния кабинет за ремонт на пътя Разград-Исперих

Още след полагането на клетва от новото служебно правителство депутатът Джипо Джипов внесе сигнал до новия министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Тодорова-Бонева и до ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Сигналът на народния представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ е за критичното състояние на републикански път II-49 / III-205 в участъка Разград – Исперих.

Ето какво се казва в самото изложение на народния представител от Разградски район, който описва лошото състояние на пътя и изисква целево финансиране за основен ремонт в бързи срокове:

„Пътната отсечка, свързваща областния център Разград с общинския център Исперих, в момента се намира в състояние, което не отговаря на нито един стандарт за безопасност и експлоатационна годност. Като народен представител, ежедневно получавам сигнали от граждани и представители на бизнеса за дълбоки деформации в пътното платно, наличие на огромни дупки, „коловози“ и пропадания, които създават предпоставки за тежки пътнотранспортни произшествия, компрометирана пътна сигнализация, липса на адекватна хоризонтална маркировка и захабени, невидими през нощта пътни знаци, лошо отводняване, което води до аквапланинг при валежи и ускорено разрушаване на асфалтовата настилка.

Пътят Разград – Исперих е основна артерия за Лудогорието. Неговото лошо състояние води до икономическа изолация, като транспортните фирми оскъпяват услугите си поради повишената амортизация на автомобилите, което директно удря по джоба на крайния потребител в региона. Линейките на ЦСМП се придвижват значително по-бавно, което поставя в риск живота на пациентите в критично състояние. Лошата инфраструктура е основна причина и за обезлюдяването на региона и липсата на нови инвестиции.

В качеството си на народен представител, настоявам за:

Незабавна техническа експертиза на цялото трасе и публикуване на резултатите. Целево финансиране за цялостна рехабилитация (основен ремонт), а не за текущо поддържане. Ясен график: Кога ще започне реалното строителство и какъв е крайният срок за въвеждане в експлоатация?

Жителите на Разград и Исперих плащат същите данъци и винетки като тези в София и другите градове, но получават инфраструктура от третия свят. Това е дискриминация на регионален принцип, която трябва да спре веднага“.

