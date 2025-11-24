Депутати предлагат 13-а и 14-а пенсия

Депутати предлагат всички пенсионери да получават по още две пенсии за Великден и Коледа в размер на 392 евро.

Предложението е на хората на Ахмед Доган в парламента – групата на АПС. Те и „Възраждане“ към момента са единствените, които са внесли предложения в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. между първо и второ четене. Срокът изтича днес.

АПС предлага и увеличение на минималните и максималните дневни размери на обезщетението за безработица – от 9,21 на 20 евро на минимума и от 276,10 на 511,30 евро на максимума. Традиционно предлагат защита и на земеделските стопани и тютюневите производители, както правят всяка година, като предлагат да се замрази минималният им осигурителен доход.

Хасан Адемов е внесъл и едно традиционно свое предложение в подкрепа на работещите в НОИ, които са едни от най-ниско платените държавни служители, въпреки високата квалификация, изисквана за работата им и факта, че институтът ще разпределя догодина над 15,2 млрд. евро годишно – да се увеличат заплатите им не с 5, а с 10%.

„Възраждане“ внасят отмяна на скандалното предложение на управляващите за увеличаване на осигуровките за пенсия с 2 процентни пункта, като за поредна година правят и едно традиционно за партията предложение – да не се отчисляват вноски за втора пенсия. Те също предлагат увеличение на минималното и максималното обезщетение за безработица, а също и по-малко увеличение на максималния осигурителен доход.

