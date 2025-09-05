Денят на Съединението – на площад „Възраждане“

Община Разград организира тържествено отбелязване на 140-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия в събота, 6 септември.

Церемонията ще започне в 10,30 ч. на площад „Възраждане“.

В празничната програма, която ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред Войнишкия паметник, ще участват изпълнители от Музикална школа „Илия Бърнев“ и Градския духов оркестър, а тържествено слово ще произнесе Виктор Костадинов от Регионален исторически музей.

Община Разград отправя покана към институциите, организациите, жителите и гостите на Разград на 6 септември от 10,30 ч. да се включат в отдаването на признателност към родолюбивото дело, извършено през 1885 г.

