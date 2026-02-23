Девойките U16 на БК „Вълци Разград“ разгромиха БК „Черно море Одесос“ с 83:57 в зала „Абритус“

На 22.02.2026 г., в зала „Абритус“ в гр. Разград се изигра среща от

Елитна група Изток при девойки до 16 години между отборите на БК „Вълци

Разград“ и БК „Черно море Одесос“. Домакините постигнаха убедителна

победа с резултат 83:57.

„Вълчиците“ наложиха високо темпо още от началните минути и постепенно

увеличаваха преднината си във всяка част. Стабилната защита и добрата

организация в нападение позволиха на разградчанки да контролират развоя

на срещата и да не допуснат колебания в резултата.

С успеха си тимът затвърждава силното си представяне през сезона. Към

момента БК „Вълци Разград“ заема второ място във временното класиране на

Елитна група Изток при девойките до 16г., като продължава борбата за

челните позиции.

Победата е поредна стъпка напред в развитието на младия състав, който

демонстрира увереност, дисциплина и израстване във всеки изминал двубой.

Пресцентър на клуба

Views: 8