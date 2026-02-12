Девет криминално проявени лица са задържани с наркотици при специализирана полицейска операция територията на ОДМВР-Разград

Девет криминално проявени лица са задържани с наркотици при специализирана полицейска операция за противодействие на наркоразпространението на територията на ОДМВР-Разград. Около 16 часа на 10 февруари е спрян лек автомобил „Ауди А3“, управляван от 18-годишен младеж, който возел трима свои приятели на 18 и 17 години. В хода на полицейската проверка в автомобила са намерени и иззети 5 вейпа с пълнители и две бутилки с течност и общо тегло 270 грама, чието съдържание при тестване реагира положително на синтетичен канабиноид. При последвало претърсване в два имота на територията на град Разград са открити 14 пълнители за вейп, гриндер и ел. устройство за вейп. Около 16.30 часа в района на автогарата е извършена проверка на 40-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, у когото е намерено бяло кристалообразно вещество – метамфетамин. Същия ден във връзка с получен сигнал за употреба на наркотични вещества у 16-годишен тийнейджър е открит вейп, пълнител за него и пластмасова бутилка с течност и тегло 48,85 грама. Съдържанието на посочените вещи реагира на синтетичен канабиноид. Около 11 часа на 11 февруари в къща в Разград са установени двама мъже на 47 и 48 години, криминално проявени и осъждани. По-големият опитал да изхвърли на покрива на имота найлонов плик, който съдържал суха тревиста маса с тегло 60 грама. При направения нарко-полеви тест веществото реагира положително на синтетичен канабиноид. Същият наркотик е открит и в другия от мъжете. Около 10 часа на 11 февруари е извършена проверка на 29-годишен криминално проявен и осъждан разградчанин. У него са намерени бяло кристалообразно вещество /метамфетамин/ и суха тревиста маса /канабис/. Общото тегло иззети наркотични вещества при полицейската акция надхвърля 450 грама синтетичен канабиноид и 0,70 грама метамфетамин. Уведомен е дежурен прокурор в Окръжна прокуратура – Разград. Образувани са девет досъдебни производства за извършени престъпления по чл.354 А, ал.3, т.1 от НК.

