Дебют за разградчанина Ангел Николов на Световното за младежи в Канада

Завърши Младежкото световно първенство в Уинипер, Канада, по стрелба с лък. Участваха общо са 767 състезатели от 62 нации, като кадетите бяха 103 от 43 страни.

България се включи с двама кадети,кадетка и младеж. Имаше обаче прецедент – заради стачка на стюардите състезанието се отложи с два дни, като разходите останаха за сметка на участващите отбори. Някои не можаха да си осигурят алтернативен транспорт и не участваха, а програмата на състезанието бе съкратена с два дни.

Първия ден всичките ни състезатели на квалификациите се класираха за финалните кръгове, но на /48 финали отпаднаха и се класираха в златната среда – 57 място. Единствено кадетката ни стреля на 1/24 финал и се класира 33- та, а италианецът Диего Лучарини се оказа непреодолимо препятствие към 1/24 финали за разградчанина Ангел Николов. Забелязва се, че водещи школи, без да отбелязвам Корея, а като Италия и Франция са изпреварени от Индия, Словения, Турция, Словакия, Израел, Индонезия, Катар и Грузия. Явно сме далеч още от това ниво, но трябва да участваме и трупаме опит, защото имаме потенциал –трябва треньор с познания и опит в състезания. На европейско ниво се вижда, че вече влизаме в схемата .

Самото участие на Ангел на състезание от такъв ранг е успех, още едно стъпало към големия спорт. Ще припомня ,че тази година на европейската младежка купа в София Ангел – в смесени отбори с Рая Иванова, спечелиха злато за България и подобриха националния рекорд, а на Европейската младежка купа в Словения се класира шести.

Предстият нови битки, а най-близкатае Европейското първенство в зала 2026, където сме домакини и вярвам, че Ангел ще има време да се подготви на ниво.

Красимир ДЯКОВ

Views: 5