Движението за тежкотоварни автомобили през граничния преход „Кулата-Промахон“ е преустановено и в двете посоки, видя репортер на БТА. Причината е протест на гръцки земеделци, който продължава повече от месец. В района има опашка от водачи, които изчакват на място. Засилено е присъствието на полицаи. Автомобилите и микробусите се допускат и от двете страни на прехода.

Граничният преход „Кулата-Промахон“ беше затворен за движение вчера малко след 12:00 часа. Очаква се блокадата да продължи до утре на обяд, когато ще изтекат 48 часа от блокирането на граничния преход.

Източник БТА

Views: 13