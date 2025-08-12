Два пъти горя гора край Топчии

Два пъти се пали гора край село Топчии, съобщиха от полицията.

На 9 август в 18:40 часа огнеборците в Разград получили съобщение за пожар в гората Кара козу в землището на еле Топчии. Пожарът е обхванал площ от около 80 дка.

На 10 август бил получен втори сигнал за пожар в широколистната гора край селото. Стихията погълнала 100 декара от нея. Екип пожарникари извършва дежурство и оглед на мястото с 1 пожарен автомобил. Направена е организация със служителите на „Разград Лес“ за ликвидиране на пожара.

