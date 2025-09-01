Двама от любимите на тийнейджърите инфлуенсъри идват в Разград

Двама от най-популярните видео създатели в страната включиха Разград в тазгодишното си турне „Are Bate Tour“.

Събитието във формат на фен среща с участието на Мартин Светославов-Мъци и Йоан-Петър Кръстев ще се проведе на 3 септември на площад „Независимост“.

Феновете имат възможност освен да се срещнат с любимите си инфлуенсъри на живо, да си вземат енциклопедията „Тиктокология“, книга или друг мърч, но и най-важното да получат автограф и снимки. Съвместната инициатива на Община Разград и двамата инфлуенсъри е насочена към деца, тийнейджъри, млади хора, които имат интерес към видео съдържанието, което създават Йоан-Петър и Мъци.

Кои са те?

– Мартин Светославов-Мъци е ютубър и инфлуенсър с над 10 години опит в социалните мрежи. Автор на няколко детски и тийн книги, като например биографичната книга $Лисица“, детските и тийн романи „Чифт“, „Армия“ и „Демонът от Панагюрище“, както и енциклопедията „Тиктокология“, която бе четвъртата му издадена книга, писана съвместно с другия инфлуенсър в турнето Йоан-Петър Кръстев! Социални мрежи, в които работи, плюс броя на последователите му в тях, са: Youtube (с над 410 000 последователи), Instagram (с над 90 000 последователи), Tiktok (с над 230 000 последователи), Viber фен група ( с над 30 000 последователи).

– Йоан-Петър Кръстев е един от най-популярните тиктокъри в България с над половин милион последователи. Преди да стане известно име в социалните мрежи се е занимавал с футбол, за една година е бил част и от юношеската школа на „Лудогорец“. Спира да се занимава с футбол на 16-годишна възраст, заради множество контузии. На 17 започва да снима видеа и да трупа популярност в социалните мрежи. Като инфлуенсър Йоан-Петър е работил успешно с много и различни брандове. Социални мрежи, в които работи, плюс броя на последователите му в тях, са: Tiktok (с над 580 000 последователи), Youtube (с над 230 000 последователи), Instagram (с над 82 000 последователи), Viber фен група ( с над 10 000 последователи).

Срещата с Йоан-Петър и Мъци започва в 18,00 ч. на 3 септември пред Общинския културен център в Разград.

