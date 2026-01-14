Двама мъже от Разград са задържани за притежание и разпространение на дрога. Лицата са установени на 14 януари при полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, проведена от криминалисти в ОДМВР-Разград. В хода на предприетите процесуално-следствени действия са извършени претърсвания на два адреса на територията на град Разград. В имот, обитаван от 38-годишен криминално проявен мъж, са намерени и иззети над 308 грама амфетамин и близо 2 грама суха зелена тревиста маса марихуана, опаковани в найлонови пликове и укрити на различни места в жилището. При претърсване във втория имот, обитаван от 40-годишен криминално проявен и осъждан мъж, са открити 50 броя таблетки екстази, близо 10 грама канабис и над 215 грама амфетамин.

Случаят е докладван на дежурен окръжен прокурор. Води се досъдебно производство за извършено престъпление по чл.354 А, ал.1 от НК. Предстои повдигане на обвинения за държане и разпространение на наркотични вещества на територията на ОДМВР-Разград, както и вземане на мерки за неотклонение спрямо задържаните. В хода на полицейската реализация са намерени и иззети общо 524,3 грама амфетамин, 37,45 грама екстази и 10,65 грама марихуана.

Работата по разследването и документирането на престъпното деяние продължава. Както през изминалата 2025 година, така и през настоящата 2026 година усилията на полицейските служители ще бъдат насочени към противодействие на разпространението на наркотични вещества на територията на ОДМВР-Разград.

Пресцентър на ОДМВР Разград

