Двама измамници звъннали по телефона едновременно на семейство в Беловец, съпрузите занесли наличните 4000 лева на края на селото, за помогнат на „полицията“

e-razgrad 08.12.2025 No Comments

Съпрузи от кубратското село Беловец станали жертва на измама съобщиха от полицията.

Около 10.20 часа на 7 декември 58-годишната жена и 57-годишният й мъж сигнализирали в полицията, че получили обаждания на мобилните си телефони от непознати лица на 2 декември около 18.30 часа. Под предлог, че полицейски служители провеждат специализирана операция срещу телефонни измамници, двамата били въведени в заблуждение да „помогнат“ с наличните си средства. Тъжителите поставили в полиетиленов плик 4000 лв и ги оставили до табелата в края на село Беловец в посока Кубрат. По случая е започнато разследване за извършено престъпление.

/e-Razgrad/

