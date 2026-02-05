Двама братя отнесоха парична санкция от Районен съд – Кубрат по

съставен от полицията акт по УБДХ. Около 15.20 часа на 15 януари в

Кубрат 18-годишен младеж от село Сеслав влиза в словесни

пререкания с непълнолетно 15-годишно момиче и 37-годишната му

майка. Сцената се разиграла пред входа на жилищния блок, в който

двете живеят. Младежът се обадил по телефона на 21-годишния си

брат, който пристигнал на място с газсигнален пистолет, собственост

на баща им, и възпроизвел изстрели във въздуха. Заради грубото

нарушаване на общоприетите правила за поведение на обществено

място, на братята е съставен акт по чл.1, ал.2 от УБДХ. На свое

заседание, проведено на 4 февруари, Кубратският районен съд наложи

парични санкции по 100 евро за всеки от нарушителите.

ОДМВР Разград

