Двадесет и четири дигитални клуба се създават в Лудогорието

В рамките на процедура „Изграждане на мрежа от дигитални клубове” от Националния план за възстановяване и устойчивост, на територията на Разградска област се изпълняват 24 европроекта. Тяхната обща стойност възлиза на 402 997 евро, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Десет читалища в община Исперих, шест в община Лозница, три в община Разград, две в община Цар Калоян, едно в община Кубрат, Сдружение „България лейбър райтс уоч” в областния център и „Информатика” ЕООД в гр. Кубрат ще изградят дигитални клубове.

Проектите предвиждат създаване на мрежа за осигуряване на равен достъп до съвременни технологии, интернет и обучения за възрастни хора в страната. Дейностите са насочени към намаляване на цифровото неравенство, повишаване на уменията и насърчаване на активното участие в дигиталния преход.

Дигиталните клубове ще бъдат разположени в достъпни помещения, отговарящи на нуждите на обучителни и консултативни центрове.

Всеки клуб ще бъде оборудван със съвременни компютърни работни станции, лицензиран софтуер, периферия и високоскоростна интернет свързаност. Ще се осигурят и подходящи мебели и мултифункционални устройства за сканиране и печат на документи.

За ефективната работа на клубовете ще бъдат назначени наставници. Те ще подпомагат гражданите при използване на техниката и интернет, ще оказват съдействие за достъпа до електронни услуги, ще организират обучения по базови и специфични цифрови умения и ще насочват посетителите към ресурси и възможности за заетост.

Наставниците ще бъдат включени в обучения, които ще гарантират прилагането на единни стандарти в мрежата от клубове, които ще функционират до средата на годината.

