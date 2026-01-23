ДБ: Конституционният съд трябва да се произнесе дали присъединяването ни към Борда за мир съотвестства на Конституцията, преди парламента да го ратифицира

Докато няма необходимата ратификация за документа по присъединяването на България към Борда за мир, той не може да влезе в сила. В Конституцията има предвидена процедура, че преди ратификация може да се поиска становище на Конституционния съд, дали подписаният документ отговаря на основния ни закон. Това заяви съпредседателят на ПП-ДБ Надежда Йорданова в кулоарите на Народното събрание.

“Конституционният съд трябва да се произнесе дали присъединяването ни към Борда на мира съотвестства на Конституцията, преди парламентът да го ратифицира. Ние ще положим усилия да се сезира Конституционния съд, за което са нужни 48 подписа. Ще подготвим необходимите мотиви и ще настояваме да не се гласува в пленарна зала, докато няма произнасяне на Конституционния съд”, категорична бе Йорданова.

Тя допълни, че на вчерашната среща на Европейския съвет са поставени ключови въпроси, като все още не са ясни целите на Борда за мир, обхватът на Хартата му, управленският модел и начина на вземане на решения.

“Всеки човек, който следи дипломатическия език, разбира какво означава това. Намираме се в абсурдна ситуация – твърди се, че решението за подписване на документа е взето на 21 януари, но в информационната система на Министерски съвет няма такова решение. Налице е само едно решение, което обаче е поверително. Представяте ли си абсурда, в който българското правителство в оставка поставя цяла България, ако поверителният акт е този, който е упълномощил Росен Желязков да подпише този документ? Скандалът би станал още по-голям, при положение че Хартата на Съвета за мир е публична и целият свят я е прочел”, каза още бившият правосъден министър.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов допълни, че с вчерашните си нелегитимни действия правителството в оставка е маргинализирало и позиционирало България в ъгъла на Европейския съюз, което ще причини дълготрайни щети на българската икономика.

“В този Борд за мир сме се наредили до Беларус, Унгария и редица други авторитарни режими. Ако си мислим, че това нещо ще постигне мир, за съжаление сме далеч от реалността. България трябва да участва във формирането на общоевропейска позиция и взимането на съответните решения с оглед на нашия национален интерес”, подчерта Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев обяви, че прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу Делян Пеевски след подаден от Мирчев и Божанов сигнал

