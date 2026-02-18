Да ти се усмихне съдбата

След нашата публикация със заглавие “ Вместо на модния подуим , се качила на 40 тонен камион“, в която разказахме за чаровната Хатидже Мусова – жената, която вместо модния подиум, предпочела да кара огромен 40 – тонен ТИР Мерцедес Актрос , съдбата и поднесе чудесен подарък. Младата дама с визия на модел се захванала с тежката професия на международен шофьор с едничката цел да помогне на 12 -годишния си син Саид. Както разказахме, момчето е диагностицирано с тежка форма на спирална мускулна атрофия тип Б и за лечението му са нужни сериозни финансови суми, които за съжаление, държавата не поема.

След медийния шум около Хатидже , с нея се е свързала г-жа Инка Бакалова , която е доказан професионалист в парфюмерийната и козметична индустрия и произвежда различна гама от шампоани , гелове за коса , кремове и други продукти , целящи разкрасяване на мъже и жени , както и за здрава коса и кожа. Тя предложила на красивата Хатидже да стане рекламно лице на тези продукти в Западна Европа , Англия и в другите държави , в които пътува с огромния си камион. Хатидже приела предложението и фирмата изпратила кашони с продукти.

Облечена в шармантна червена рокля и с развети от вятъра коси , нашенката вече рекламира продуктите на фона на огромния тир Мерцедес в Германия.

Както се казва: „Решила ли е съдбата да ти помогне , няма спиране“.

Шенол Ахмедов

