Да си спомним за Дулинко Дулев с обич

По повод 79-та годишнина от рождението на разградския поет, журналист, сатирик и общественик Дулинко Дулев, в РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград е представена тематична изложба под надслов „С обич за Дулинко Дулев”. В експозицията са включени материали от фонда на библиотеката – негови стихосбирки, епиграми, сборници и списания с включени негови произведения, фотоснимки и биографични данни за него.

Дулинко Пеев Дулев е роден е 23 февруари 1947 г. в село Дебнево, Троянско, в семейството на Пейо Дулев, виден краевед. Завършва българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1973) и специализира кинодраматургия и сценично майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“.

През 1973 г. се установява в Разград, където работи като журналист, редактор и драматург. Бил е кореспондент на национални и регионални медии, отговорен секретар на вестник „Червено знаме“ (Видин, 1983), заместник главен редактор на окръжни вестници в Разград, Видин и Русе, както и драматург в Драматичния театър „Антон Страшимиров“.

Сред най-известните му произведения са:

„Образцови хора“ (1967);

„Записки на пенсионирания мускетар“ (1995, 1998);

„Записки на замръзналия шерп 1971-2001 (2001);

„Разградските карикатурни изложби“ (2001),;

„Епопеята на незапомнените. Разград и Сръбско-българската война през 1885 г.“ (2007);

„Тъжносмешни стихотворения, злободневки и епиграми“ (2010);

„Онкологична стихотерапия“ (2015);

„Разградска театрална история. Спомени, личности и събития“ (2018): Книгата представя спомени, личности и събития от 70-годишната история на разградския театър, посветена на 150-годишнината от началото на театралното дело в Разград.

Активно се занимава с краезнание, изследвайки историята на Разград и Лудогорието.

През последните си години води популярната рубрика на “Екип 7″ “От новина и драма Дулев прави епиграма”.

По негови текстове има написани песни. Участвал е с песни във Фестивала на естрадната и хумористична песен на редакция „Хумор, сатира и забава“ на програма „Христо Ботев“ на Българското национално радио „Златния кос”. По стихотворението „Дворците ще превърнем в детски ясли” Васил Алексиев през 1988 година написва песента „Илюзия”, а през 2012 година Георги Върбанов написва музиката и изпълнява песента „Дом Майка и дете”. Естрадната певица Лили Иванова също изпълнява песни по негови текстове.

През 2000 година излиза първия брой на Списание за самочувствие „Разград”, с което Дулинко Дулев и Неделчо Енев провокират разградчани.

Творбите на Дулинко Дулев са публикувани в антологии, списания и международни издания, а той е носител на многобройни литературни и журналистически награди, включително „Златен пегас“ и „Никола Икономов“ на Община Разград.

Член е на Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти и Съюза на българските кинодейци. Почетен член е на Хумористичен клуб „Жарава“- гр. Кубрат.

Удостоен е със званието „Почетен гражданин на Разград“ на 27.01.2017 г. за неговите професионални и творчески постижения, обществена активност, за приноса му за издигане и утвърждаване на престижа на нашия град.

Умира на 10 май 2019 г. в Разград.

Читателите на библиотеката го помнят като нестандартна личност и с остро журналистическо перо, тясно свързан с културния живот на града ни.

РБ „Проф. Боян Пенев”

Views: 14