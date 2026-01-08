“Да, България” с инициативи за легитимно управление на съдебната власт и честни избори на старта на новата парламентарна сесия

Освобождаване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и избор на нов и.ф. главен прокурор, освобождаване на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев, въвеждане на 100% машинно гласуване и сваляне на държавната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски – иначе гражданите отново ще излязат на площада. Това са основните цели на “Да, България” за старта на новата парламентарна сесия, обявени днес на пресконференция в партийната централа.

“Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление на съдебната власт и провеждане на честни избори. Затова незабавно, още на първото заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да бъде освободен Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор и да бъде определен друг”, заяви членът на оперативното ръководство на “Да, България” и съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова. И в отговор на журналистически въпрос добави, че не е работа на политиците да сочат имена, кой от заместниците на Сарафов да е и.ф. главен прокурор, а прокурорската колегия на ВСС трябва да направи и обоснове своя избор, който да е добър за съдебната система и за обществото., информираха от централата на „Да, България“.

