“Да, България”: България и Румъния трябва да поискат консултации по член 4 на НАТО – това не означава военна намеса, а гаранции за сигурността на българите

Изстреляните ракети от Иран към Турция представляват сериозна промяна във военната обстановка и България не може да стои безучастно, а трябва да вземе бързи мерки. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев относно актуалното развитие на войната в Близкия Изток.

“Ракетите са прихванати и няма опасност нито за южната ни съседка, нито за останалите страни-членки на НАТО. Нашето предложение е България, заедно с Румъния, да поиска консултации по член 4 на НАТО, за да могат да се обсъдят всички възможности, които стоят пред нас. Това не означава военна намеса, не означава нещо различно извън това България и Румъния да се консултират със страните от НАТО, за да се гарантира сигурността на българските граждани”, категоричен бе Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов допълни, че всички формати, свързани с националната сигурност, трябва да бъдат използвани, за да бъде предоставена еднаква и детайлна информация на всички политически сили.

“Трябва да се спре със спекулациите и всяването на страх, смут и конспиративни теории. Смятаме, че такива формати ще бъдат полезни за това българските граждани да бъдат спокойни, че няма пряка заплаха за страната”, заключи Божанов.

Пресцентър на „Да, България“

