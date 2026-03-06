Страната

Данните на ЕНЕРГО-ПРО сочат очаквано по-ниски сметки за февруари за бизнес клиентите на компанията

Анализът на данните на ЕНЕРГО-ПРО при фактурирането на бизнес клиентите на дружеството показва очаквано намаление на разходите за електроенергия за изминалия отчетен период през месец февруари.

Основните фактори за това са по-ниското потребление на електроенергия, което по предварителни оценки намалява с около 8%, както и значителният спад в среднопретеглената цена на електроенергията на Българската независима енергийна борса, която се понижава с 35%.

В резултат на посочените данни и влиянието им върху крайната цена се очаква средната сметка на бизнес клиентите да бъде по-ниска с приблизително 30% спрямо предходния отчетен период през януари, информираха от компанията.

