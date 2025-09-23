Дамите на „Лудогорец“ прекършиха и ФК „Спортика“ с 5:0

Това е петата поредна победа на дамския отбор на „Лудогорец“.

А головата разлика е 29:0 с петте гола от този мач. Това стана на „Гнездо на Орли“ и вече може да се каже и „Гнездо на Орлици“.

Много добре се представиха всички футболистки от отбора на старши треньора Елена Пеева. Головете реализираха: хетрик на Мариела Петрова в 20, 31 и 65-та минута на мача. За крайният резултат вкараха още Полина Димирова в 52-та и Никол Бояджиян в 75 -та минута. Като журналист, бивш футболист и треньор – магистър по футбол от НСА, твърдо мога да заявя: момичетата играят като влагат в играта, освен футболни умения и много ум и изпълняват точно всички указания на треньорското ръководство.

Направи ми впечатление, че всички удари във вратата са в далечния ѝ ъгъл. А от мое изследване преди няколко години, 95 % от головете в Европа са в далечния ъгъл: на Роналдо 97, а на Меси 98 %. Трябва на футболистите от мъжкия отбор на „Лудогорец“ да се показват мачове на жените. Надявам се това да допринесе и по вече голове и победи в настоящото първенство и в Лига Европа.

Здравко ДУШКОВ

