Граничните ни пунктове със Северна Македония и Сърбия са блокирани

Затворени за движение на тежкотоварни автомобили са граничните пунктове на България с Република Северна Македония и Сърбия заради протестите на превозвачите.

Причината е започналата вчера блокада на товарните терминали на граничните пунктове към страните от Шенген, включително България от шофьори на камиони от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Република Северна Македония. Недоволството е срещу правилото 90/180, което не позволява на международните шофьори от трети страни да остават повече от 90 дни в рамките на 6 месеца в страните от Европейския съюз, което сериозно затруднява работата на транспортния бранш.

От 1:00 часа българско време е въведено пълно ограничение за преминаването на товарни автомобили през граничните пунктове „Деве Баир“, „Делчево“ и „Ново Село“ на територията на Република Северна Македония.

Към 06:00 часа на ГКПП „Калотина“, „Стрезимировци“ и „Връшка чука“ също беше блокирано и движението на тежкотоварни автомобили на изход от Република Сърбия. От Външното министерство съветват българските шофьори на тежкотоварни автомобили през следващите дни да избягват пътувания към и от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Република Северна Македония, като при необходимост да планират обходни маршрути.

