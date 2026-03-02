Гостуващ успех за БК „Вълци Разград“ над БК „Ямбол А“ след оспорван мач в гр. Сливен

Ценна победа постигна мъжкият тим на БК Вълци Разград при гостуването си

в гр. Сливен на 01.03.2026г. В среща от 17-ия кръг на редовния сезон в

ББЛ А група Изток, изиграна в Зала Васил Левски, разградчани се наложиха

над БК „Ямбол А“ със 77:74.

Двубоят премина през редица обрати и бе решен в последните минути.

Гостите започнаха по-уверено и спечелиха първата четвърт, а на почивката

имаха аванс от осем точки – 41:33. След паузата домакините успяха да

обърнат хода на срещата с по-силна трета част, но в заключителната

четвърт БК „Вълци Разград“ демонстрираха по-голяма ефективност в

нападение и стабилност в защита, което им донесе крайния успех.

Резултат по части (Ямбол – Вълци): 18–21, 15–20, 18–9, 23–27.

Най-резултатен в мача бе Пламен Русков с 26 точки. Съществен принос за

победата имаше и Милен Чолаков, който реализира 20 точки и подаде 6

асистенции. Под коша стабилно се представи Йовко Йорданов с 11 борби.

С успеха разградчани затвърждават позициите си в класирането и

продължават уверено участието си в шампионата.

Пресцентър на клуба

Views: 6