Гостуващ успех за БК „Вълци Разград“ над БК „Ямбол А“ след оспорван мач в гр. Сливен

Ценна победа постигна мъжкият тим на БК Вълци Разград при гостуването си
в гр. Сливен на 01.03.2026г. В среща от 17-ия кръг на редовния сезон в
ББЛ А група Изток, изиграна в Зала Васил Левски, разградчани се наложиха
над БК „Ямбол А“ със 77:74.
Двубоят премина през редица обрати и бе решен в последните минути.
Гостите започнаха по-уверено и спечелиха първата четвърт, а на почивката
имаха аванс от осем точки – 41:33. След паузата домакините успяха да
обърнат хода на срещата с по-силна трета част, но в заключителната
четвърт БК „Вълци Разград“ демонстрираха по-голяма ефективност в
нападение и стабилност в защита, което им донесе крайния успех.
Резултат по части (Ямбол – Вълци): 18–21, 15–20, 18–9, 23–27.
Най-резултатен в мача бе Пламен Русков с 26 точки. Съществен принос за
победата имаше и Милен Чолаков, който реализира 20 точки и подаде 6
асистенции. Под коша стабилно се представи Йовко Йорданов с 11 борби.
С успеха разградчани затвърждават позициите си в класирането и
продължават уверено участието си в шампионата.
Пресцентър на клуба
Views: 6