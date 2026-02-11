Голям интерес при първото представяне извън Разград на мобилната образователна програма „От Египет до…Скандинавия”

При голям интерес в езикова гимназия „Гео Милев” в Добрич на 10 февруари премина първото представяне извън Разград на мобилната образователната програма на Регионалния исторически музей – Разград “От Египет до…Скандинавия”, с лектор музейният педагог Христо Христов.

Пред десетокласници бяха представени антична история, древни цивилизации, с допълнение от ранното средновековие. Учениците се запознаха и с игри, практикувани в античността и средновековието от типа на римски и морски шах, дама, антични зарове и други.

Лекторът Христо Христов наблегна в научно-популярната беседа на информация за древните цивилизации, която не е представена в учебниците по история. Римският шах е бил любима игра на римските легионери, а морският шах е познат още на древните египтяни. Тези любопитни факти заинтересуваха много учениците от езиковата гимназия.

В лекцията имаше и други интересни данни, които Христо Христов представи и събуди интереса на ученическата аудитория – как е възникнало името на съвременната технология „Bluetooth”. Оригиналното име е взето от викингския крал Харалд I Блутут.

По време на презентациите лекторът Христо Христов изрази благодарност на първия приемащ програмата – Eзиковата гимназия в Добрич, като наблегна, че целта е да се обогатят познанията на младите хора.младите хора за историята на цивилизациите.

