Големите търговски вериги влизат в режим евро

Първи работен ден на веригите след въвеждането на еврото

Днес е първият работен ден на голяма част от търговските вериги след въвеждането на еврото. На 1 януари работиха основно по-малките квартални магазини и само една от големите вериги.

Информация за протичането на процеса в първите работни часове на годината ще представят от две от търговските вериги.

До края на януари в търговските обекти ще се работи и с двете валути като при получено плащане в брой в левове или в евро, търговецът връща рестото в евро.

Ако няма достатъчно наличност да върне пари в единната валута, обаче има право да даде остатъка и в левове. Някои от търговците изразиха притеснение, че може да не успяват да връщат в евро, както е препоръчително.

