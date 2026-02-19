Годишнината от гибелта на Апостола на Свободата беше почетена пред паметника му в двора на ОУ“Васил Левски“ в Разград

Множество деца, ученици, представители на институции, на организации и граждани участваха в груповата рецитация на стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски“. Това бе част от общоградското тържество, с което Разград почете 153-тата годишнина от гибелта на Апостола на Свободата пред паметника му в двора на ОУ“Васил Левски“.

„Денят на обесването на Васил Левски е и денят на неговото безсмъртие. Безсмъртието се състои в делата и думите на Апостола, между тях няма разминаване. Той е бил готов и е пожертвал живота си за народната работа. Казал е „Гледай народната работа повече от всичко друго, повече и от себе си да я уважаваш!“. Това заяви в словото си кметът на Община Разград Добрин Добрев. Той допълни, че и в съвремието ни трябва да следваме „народната работа“. „Всеки може да допринесе Родината му да бъде по-силна, градът му да бъде по-красив, семейството му да е по-уважавано. Това са малките, но изключително важни жестове, които следва да изпълняваме, за да бъдем достойни последователи на най-великия българин.“ – каза Кметът Добрин Добрев.

Приветствие към присъстващите отправи и директорът на ОУ“Васил Левски“ Нели Стоянова. „Саможертвата на Васил Левски е вечен нравствен урок по смелост и сила на духа. Да носим името му е привилегия и отговорност за училището ни. Наш дълг е да следваме този пример и да го предаваме с гордост и постоянство на бъдещите поклонения.“ – каза г-жа Стоянова.

Слово във връзка с датата на отбелязване на годишнината от гибелта на Васил Левски произнесе д.и.н. Иво Стоянов. По думите му според историческите данни Апостолът на Свободата е обесен на 6 февруари, вторник, а заради неправилно преизчисление на стария Юлиянски към новия Грегориански календар неправилно се отбелязва датата 19 февруари, като коректната дата е 18 февруари. Иво Стоянов допълни, че за датата 18 февруари вече е наложена гражданственост в страната и изрази надежда разградската общественост да отдаде заслуженото внимание на тази дата.

За всички присъстващи бе много вълнуваща музикално-поетичната програма, подготвена от възпитаници на ОУ“Васил Левски“ и ДГ“Васил Левски“.

След нея започна ритуалът по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Апостола на Свободата. Сред първите, които отдадоха своята почит, бяха Кметът Добрин Добрев, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева и заместник-кметовете Елка Неделчева, Хабибе Расим и Зорница Евгениева.

Views: 28