Глобиха шестима шофьори и трима на тротинетки с телефони в ръце по време на движение

2088 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 6 до 12 октомври 2025 година, съобщиха от ОД на МВР.

През посочената седмица полицейските eкипи са съставили 527 фиша, 104 акта и 320 електронни фиша. Установените нарушения на скоростните режими са 1137. За нарушаване на правилата за движение по пътищата са санкционирани трима пешеходци и двама мотоциклетисти.

Установени са петима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. При един от тях концентрацията е била над 1,2 промила.

В хода на засилените контролни действия са засечени и четирима неправоспособни водачи. В дните между 6 и 12 октомври са прекратени регистрациите на шест превозни средства – в четири от случаите причината е неправоспособност на шофьорите, а в други два – употребата на алкохол от страна на водачите.

През посочения период са регистрирани три пътно-транспортни произшествия, при които четирима души са пострадали.

Резултатите от специализираната полицейска операция по линия на Roadpol, която се проведе от 6 до 12 октомври сочат, че са проверени общо 935 моторни превозни средства и 1046 лица. 63-ма души са глобени за липса на обезопасителни колани и системи. 50 от тях са били водачи, останалите 13 – пътници в автомобили. Десет са установените нарушения, свързани с разсейване на водачите. В шест от случаите шофьорите са използвали мобилни телефони без устройства „Свободни ръце“, а в три – водачи на индивидуални електрически превозни средства са ползвали мобилни телефони по време на движение. На общо 29-те точки за контрол, в хода на засилените проверки е установен и водач, който шофира под въздействието на наркотични вещества.

/e-Razgrad/

Views: 0