Глобиха таксиметрови шофьори – не издавали касови бележки

Проверки на таксиметрови автомобили са извършени след сигнали от граждани, че водачи на таксита не издават касови бележки, съобщиха от полицията.

Спецакцията е проведена съвместно от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и ОД „Автомобилна администрация“. Целта е противодействие на нарушения по наредбите за таксиметров превоз на пътници, за функционалните изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет и лицензи.

В хода на акцията са установени двама водачи – на 55 и 39 години, от селата Липник и Радинград, извършващи таксиметров превоз на пътници съответно с „Шкода Октавия“ и „Дачия Сандеро“, които не включват касовите си апарати и не издават фискални касови бележки. Наложени са санкции от „Автомобилна администрация“. Издадени са два акта и две принудителни административни мерки, с които са отнети лицензите им за срок от 1 година. Предвидените в ЗДДС санкции са от 1000 до 4000 лв.

Проверките ще продължат в работни и в почивни дни. Сигнали за подобен род нарушения следва да се подават към компетентните институции – НАП и „Автомобилна администрация“.

/e-Razgrad/

