„Гецовлийчета“ – най-атрактивната и групата с Първа награда от фестивала „Песен се пее, хоро се вие“

С наградата „Най-атрактивна група“ и Първо място за цялостно представяне, се завърнаха талантите от Детския танцов състав „Гецовлийчета“ от Националния фолклорен фестивал „Песен се пее, хоро се вие“ в село Здравец, община Аврен. На сцената – пред публика и жури – бяха 22 деца на възраст от 4 до 14 години.

Отворени сме за нови попълнения при нас, казва ръководителката на състава към читалище „Просвета“ в Гецово Лидия Станчева. И издава в аванс, че следваща изява на игралците ще бъде на 4 октомври. Тогава те ще имат специално участие в концерта на АИФ „Капанска китка“ по повод юбилея на формацията, в която пеят и танцуват техни родители, баби и дядовци от Гецово.

/e-Razgrad/

Views: 0