Германия иска отмяна на забраната за двигателите с вътрешно горене

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Европейския съюз да се откаже от крайния срок 2035 г. за ефективна забрана на двигателите с вътрешно горене и вместо това да позволи на затруднената автомобилна индустрия да следва по-мек път към климатична неутралност.

Неговите коментари, най-силните досега, идват в момент, когато лидерите на ЕС се готвят за дискусии за затягане на климатичната цел за 2040 г. Темпото на зеления преход и неговото въздействие върху индустрията се издигнаха на челно място в политическата програма на блока, който се бори с бавен икономически растеж, необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана и риска от търговски конфликти.

Мерц заяви, че ще промотира предложението си на неформална среща на лидерите на ЕС, насрочена за 1 октомври в Копенхаген, която ще бъде последвана от редовната им тримесечна среща в Брюксел по-късно следващия месец.

„Аз го промотирам сред държавните и властни ръководители на ЕС, промотирам го пред Европейската комисия, за да отменим забраната за двигателите с вътрешно горене и да допуснем технологии като удължители на пробега, които се разработват от германските производители и доставчици на автомобили“, заяви той на събитие в Берлин в петък. „Аз промотирам идеята да допуснем хибридни задвижвания.“

В началото на 2023 г. ЕС въведе правила, които забраняват продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 г. нататък и означават, че производителите на автомобили ще трябва да намалят въглеродните емисии до нула през следващото десетилетие. Това е особено предизвикателство за огромната автомобилна индустрия на Германия.

„Аз се застъпвам да оставим на автомобилната индустрия и индустрията на доставчиците да ни покажат технологичния път, който ще ни доведе до неутралност по отношение на CO2 през 2035, 2040, 2045 г.“, каза Мерц.

Dnes.bg

