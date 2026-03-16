Разград

ГЕРБ подаде документи за регистрация в РИК – Разград

e-razgrad 16.03.2026

Днес ГЕРБ представи документите на партиятя и коалиционния му партньор СДС  в РИК – Разград.  Както оповести Бойко Борисов при посещението си в Разград, водач на листата в Разград е Красимир Вълчев, бивш образователен министър два пъти.

На втора позиция е Гюнай Хюсмен, който е добре познат на общесвеността.

Трети в листата е Михаил тодоров, с опит в администрацията и политиката.

На четвърто място е Валентина Френкева, която е директор на Областната дирекция „Земеделие“ в Разград.

Пети е Теодор ролев от СДС  – коалиционният партньор на ГЕРБ.

Шесто място заема нина Цонева – директор на СУ „Христо Ботев“  в Кубрат.

На седмо позиция е  Зорница Евгениева – заместник – кмет на Община Разград.

И на осмо място е Мустафа мустафов от Лозница, който представлява малкия бизнес  и е най-младият член в листата.

По думите на Гюнай Хюсмен ГЕРБ  – СДС ще водят честна кампания, без критика към останалите партии и движения.  Друг акцент, който той постави, е ангажиментът, който бе поет за ремонта на жп прелеза  Разград – Исперих, който вече е факт, и за изграждането на кръгово кръстовище на пътя Разград – Исперих, чийто  проект вече е  предаден в АПИ за финансиране. Гюнай Хюсмен  е уверен, че хората ще направят правилния избор и ГЕРБ ще се представи достойно на изборите, надявайки се да спечелят повече от един мандат.

Също така кандидат – депутатите споделиха, че са информирани  за натиск в Областната администрация върху служители  да си подават оставките. Те се опасяват, че това може да заплаши честния вот, защото това са хора, опитни в организацията на избори.

Views: 79

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.