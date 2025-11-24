Ген. Атанас Атанасов: Кандидатът ни за президент ще е човек с авторитет и партийно неангажиран

„Кандидатът за президент на демократичната общност трябва да бъде личност от широкия спектър, евроатлантик, човек с авторитет и партийно неангажиран.

В България има достатъчно разпознаваеми публично личности, които са привърженици и изповядват идеите на демократичната общност“, каза пред журналисти днес в Разград председателят на „Демократи за силна България“ и зам.-председател на Народното събрание ген. Атанас Атанасов.

„Президентските избори ще бъдат своеобразен рубикон в политическата ситуация в държавата. Ако ние – демократичните сили, успеем да се мобилизираме и ги спечелим, просто ще обърнем кораба на държавата в правилната посока“, категоричен бе Атанас Атанасов.

До Коледа ще бъде подписано споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите догодина президентски избори. „По-голямата част от представителите предлагат това да стане с предварителни избори, но въпросът трябва добре да се обсъди, защото има рискове“, подчерта председателят на ДСБ.

На пресконференцията присъства и народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Джипо Джипов.

