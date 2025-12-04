ГД „Борба с организираната престъпност“ в Разград за среща, свързана с опасностите в Интернет пространството пред младите хора

Двама инспектори от Дирекция „Киберпрестъпност“ в ГД “БОП“ Михаил Драгоданов и Петър Ненов участваха в работна среща с ученици от разградски гимназии, съобщиха от полицията.

Пред дванадесетокласниците те представиха филм и презентация на тема опасностите в Интернет. Събитието бе организирано от инспекторите Детска педагогическа стая в РУ-Разград, РУ-Исперих и РУ-Кубрат по инициатива на ГДНП и ГДБОП. Събитието се провежда за трета поредна година, като партньори в осъществяването му са Общинския съвет по наркотични вещества и РУО-Разград.

„Не качвай днес това, което утре ще искаш да свалиш!“ – това златно правило сподели с присъстващите инспектор Михаил Драгоданов. Увлекателно и компетентно, с реални примери от живота и случаи, с които се е сблъсквал в практиката си, инспектор Драгоданов представи пред тийнейджърите презентация на тема „Кой е срещу мен в мрежата“. Между 100 и 150 сигнала получават на ден служителите в ГДБОП за измами, изнудване и кибертормоз. Общото при всички случаи е, че изискват активно действие от страна на жертвата, посочи инспекторът. Той обясни новия термин „сексоржън“ /изнудване с неприлични снимки/, разликата между „фишинг“ и „насочен фишинг“ и отбеляза колко важно е да не предоставяме лични данни в интернет пространството. Ако все пак станем жертви на измама или кибертормоз, би трябвало да прекратим комуникацията и да запазим съобщенията в скрийншотове, за да се използват като годни доказателства при разследване от ГДБОП. Присъстващите гимназисти научиха и друг нов термин – НЕТИКЕТ, който е сборна дума от интернет и етикет.

На всеки шест месеца специалистите по киберпрестъпления се сблъскват с нов вид измами или ъпгрейд на старите схеми, поясни Драгоданов. Затова изключително важно е всеки потребител да използва двуфазната идентификация, за да защити себе си и личните си данни в онлайн среда.

Участниците в събитието имаха възможност да изгледат филма на Европол „Кажи не“, както и да зададат своите въпроси към гостите от ГДБОП.

Работната среща бе част от инициативите, които ОД на МВР-Разград организира във връзка с превенцията на престъпленията в онлайн пространството, потърпевши от които са децата. Програмата на ГДБОП включва общо четири модула – „Кибербезопасно поведение“, „Наркотици“, „Трафик на хора“ и „Престъпления против собствеността“.

