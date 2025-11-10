В Ясеновец откриха аптека „Ясен“

В едно от най-големите села в Лудогорието – Ясеновец, бе официално открита аптека „Ясен“. Това обяви на фейсбук страницата си народният представител Джипо Джипов.

На тържеството присъстваха още кметът на Ясеновец Рейхан Хюсеинов и бившият зам.-кмет на Разград и един от първите демократично избрани кметове селото – Ердинч Хасанов, като собственик на помещението.

„Радвам се, че успях да спомогна деца, млади семейства, възрастни и болни хора да имат тази нова придобивка, от която ще се възползват не само хората от Ясеновец, за да не пътуват до Разград, но и жителите на близките населени места, които също нямат аптека“, каза Джипо Джипов.

Той благодари специално на семейство Христина и Павел Гроздев за съпричастността им към инициативатаи готовността им да поемат аптеката.

Аптека „Ясен“ е на главния път Разград-Исперих. Отворена е 8:30 до 17:30 ч. от понеделник до петък, работи и с рецепти по Здравната каса.

