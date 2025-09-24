В шест училища в общината ще има маломерни паралелки, а в осем детски градини – групи над максимума

19 докладни записки влизат в дневния ред на септемврийската сесия на Общинския съвет в Разград. Всички те бяха обсъдени на четири заседания на осем от постоянните комисии.

Сред проекторешенията има допълнение на Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград. Във връзка с присъединяването на България към еврозоната се въвежда преходна разпоредба, с която след датата на въвеждане на еврото размерът на средствата, отпуснати за финансово подпомагане на заявителите, посочени в български лева, се превалутират от левове в евро по реда и при условията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Традиционно през септември на сесия ще се обсъждат изключения от минималния брой на ученици в паралелките на училищата в Община Разград за новата учебна година, както и завишаване броя на децата над нормативно определения максимум в детските градини. В 8 от 20-те детски градини на територията на общината има групи над максимума – „Митко Палаузов“, „Незабравка“, „Васил Левски“, „Детелина“, „Зорница“, „Славейче“, „Приказка“ в Разград и „Осми март“ в Дянково. В 6 от училищата пък се иска разрешение за изключения от минималния брой на ученици в паралелките, това са: ОУ “Отец Паисий“ – Дянково, ОУ “Д-р Петър Берон“ – Осенец, ОУ “Г.С.Раковски“ – Раковски, ОУ “Елин Пелин“ – Стражец, ОУ “ Св.св. Кирил и Методий“ – Ясеновец и ОУ “Отец Паисий“ – Разград. Под минимума са и децата в една от детските градини – „Георги Димитров“ в Благоево – едва 6.

Заседанието на Общински съвет-Разград за месец септември е на 30 септември от 13,30 ч. в залата на 11 етаж в Община Разград.

