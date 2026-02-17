В четвъртък пред паметника на Апостола на Свободата в ОУ“Васил Левски“ отбелязваме 153 години от обесването на Дякона

В четвъртък, 19 февруари, пред паметника на Апостола на Свободата в ОУ“Васил Левски“ отбелязваме 153 години от обесването на Дякона.

Общоградското събитие е насрочено за 10,30 ч,. в програмата с музикални изпълнения и стихове за Апостола ще участват ученици от ОУ“Васил Левски“ под ръководството на Валя Георгиева и Наталия Халачева, ще се включат и възпитаници на ДГ “Васил Левски“. Част от събитието ще е и групова рецитация на стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски“. Събитието ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Апостола.

Преди честването ще бъде отслужена панихида, а седмокласници ще стоят на караул пред паметника на Васил Левски.

Събитията на 19 февруари са част от мероприятията, посветени на патронния празник на ОУ“Васил Левски“, които започнаха седмица преди годишнината.

Views: 4