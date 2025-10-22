В четвъртък затварят части от улици в централната част на Разград заради опресняване на пешеходните пътеки

Заради опресняване на пешеходни пътеки на 23 октомври, четвъртък, се въвежда временна организация за безопасност на движението със спиране на движението на пътни превозни средства в три участъка в централната част на Разград. Това съобщи на брифинг пред местните медии Добрин Добрев.

Екипи на „Ремонтстрой“ ще работят на ул. „Стефан Караджа“ в участъка от кръстовището с бул. „България“ до южното платно на бул. „Бели Лом“ от 08:00 до 10:00 часа; бул. „Бели Лом“ от кръстовището с ул. „Бузлуджа“ до кръстовището на ул. „Стефан Караджа“ като движението ще се извършва двупосочно от 08:00 до 10:00 часа; бул. „България“ в участъка от кръстовището с ул. „Бузлуджа“ до кръстовището на ул. „Стефан Караджа“ и „Св.св. Кирил и Методий“ от 10:00 до 12:00 часа.

Временното спиране на движението ще бъде сигнализирано, като се въвеждат и обходни маршрути – за участъците от ул. „Стефан Караджа“ и бул. „Бели Лом“, това са бул. „Бели Лом“ и ул. „Бузлуджа“, а за бул. „България“ маршрутът е: ул. „Бузлуджа“ (зад сградата на Окръжна прокуратура) и бул. „Бели Лом“ в съответствие с правилата за движение.

/e-Razgrad/

Views: 0