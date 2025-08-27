В четвъртък започва есенната дезакаризация

На 28 август, четвъртък, започва сезонната есенна кампания по дезинсекция и дезакаризация на тревните площи, дезинфекция на откритите пясъчници в детските заведения и детски площадки на територията на община Разград, , съобщиха от местната администрация.

По предварително изработения график срещу кърлежи ще бъде пръскано в над 100 обекта – зелени площи, детски площадки, дворове на детски градини, паркове, междублокови пространства, спортни площадки. Общата площ е 275,100 дка.

Кампанията започва от жк „Абритус“. Според публикувания на сайта на Община Разград в секция „Уведомления“ график кампанията приключва на 24 септември с дейности по дезинсекция и дезакаризация в жк „Орел“. При поява на неподходящи метеорологични условия за изпълнение на дейността или при възникване на основателни технически причини, графикът може да претърпи промяна.

За спазване на графика за дезакаризация, ръководителите на обектите, включени за обработка на площите, е необходимо да извършат предварителна подготовка, включваща окосяване и почистване на площите, както и на откритите пясъчници в детските заведения и детските площадки.

След извършване на обработката се поставят указателни табели, в които се информират гражданите, че в 24-часовия карантинен срок след пръскането не е желателно хора или домашни любимци да влизат в обработените площи.

/e-Razgrad/

Views: 0