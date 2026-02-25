В чест на празника Баба Марта деца пяха, танцуваха и рецитираха пред ръководството на Община Разград, подариха пано с мартеница на кмета

Голямо пано с мартеница посреща от днес посетителите в сградата на Община Разград. То е изработено от потребители на Комплекса от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и техните ръководители.

Децата – на възраст от 5 до 14 години – се срещнаха с Кмета Добрин Добрев, председателя на Общинския съвет Галина Георгиева и заместник-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева, Хабибе Расим и Зорница Евгениева. Пред тях потребителите на социалната услуга изнесоха кратка програма от стихове, песни и танци, посветени на празника на Баба Марта. След това подариха на Кмета Добрин Добрев пано с мартеница и герба на Разград, което да украси общината. „Да сте живи, да сте здрави, нека зло да ви забрави! С много обич и късмет да вървите все напред“ – пожелаха децата на кмета и екипа му.

Децата и представителите на ръководството на Община Разград си размениха и индивидуални мартеници, а Кметът почерпи с лакомства малките си гости.

Аплодисменти децата получиха и от общинските служители в отделите „Социални услуги и здравеопазване“ и „Култура, туризъм и международни връзки“.

