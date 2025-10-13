Главна Новина

В сряда ще е съвместното учение на службите от Разград и Търговище за реакция при катастрофа

e-razgrad 13.10.2025 No Comments

На 15 октомври 2025 г. (сряда), от 11:00 часа, в района на кръговото кръстовище на главния път до село Трапище ще се проведе съвместно учение на силите и средствата от основните съставни части на Единната спасителна система, съвместно с органи на изпълнителната и местната власт от Разград и Търговище, съобщиха от пресслужбата на областната администрация.

Темата на учението е „Реакция при мащабен пътен инцидент с разлив на лесно запалима течност и множество пострадали, включително деца“.

Занятието се организира от областните управители на област Разград и  област Търговище. То има за цел да подобри готовността и взаимодействието на институциите при възникване на инциденти с множество участници и пострадали, както и да повиши обществената осведоменост относно ролята на спасителните структури при подобни ситуации. По време на учението ще бъдат демонстрирани действия по спасяване, медицинска помощ, пожарогасене, овладяване на последици и организация на трафика, както и координацията между различните служби на терен.

Планът за учението е съгласуван с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

В учението ще се включат представители и екипи от:

  • Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН – Разград и РДПБЗН – Търговище);
  • Областните дирекции на МВР – Разград и Търговище;
  • Центровете за спешна медицинска помощ – Разград и Търговище;
  • Българския червен кръст – Разград и Търговище;
  • Областните администрации на Разград и Търговище;
  • Община Лозница;
  • Регионалното управление на образованието и Териториалния отдел на ДАЗД – отдел „Мониторинг и контрол – северен“.

След приключване на учението ще се проведе заключителен брифинг за медиите, организиран съвместно от областните администрации на Разград и Търговище.

От областната администрация уточняват, че по време на учението кръговото кръстовище до Трапище няма да бъде затваряно за движение, но водачите на МПС следва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост през участъка, където ще има присъствие на множество специализирани автомобили. Организаторите призозават гражданите да запазят спокойствие и да спазват указанията на органите на реда.

/e-Razgrad/

