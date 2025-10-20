В сряда награждават победителите във фотоконкурса „Моето различно, щуро лято“

На 22 октомври, сряда, ще се проведе награждаването на призьорите от шестото издание на фотоконкурса „Моето различно, щуро лято“ , съобщиха от местната администрация.

Творческата надпревара се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разград.

В шестото му издание журито оцени 185 снимки и 47 фоторазказа. Участниците са над 100 – ученици от 1 до 12 клас от всички краища на страната: София, Кърджали, Варна, Бургас, Перник, Севлиево, Ямбол, Хасково, Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Шумен, Разград и други.

Награждаването заедно с откриване на изложба с творбите на победителите ще е на 22 октомври, сряда, от 16,30 ч. в бистро „Зайо Байо“.

