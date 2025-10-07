В сряда и четвъртък затварят пътища заради ремонти на жп прелези

С молба да уведоми населението Община Разград бе информирана от ДП“Национална компания Железопътна инфраструктура“ за необходимостта от затваряне през следващите дни на пътни участъци заради ремонти на жп прелези.

На 8 октомври, сряда, от 10.00 до 12.00 ч. временно ще бъде прекъснато движението на пътни превозни средства през жп прелеза в междугарието Просторно-Разград между Киченица и Раковски. Това съобщиха от пресцентъра на Община Разград.

На 9 октомври, четвъртък, от 12.00 до 14.00 ч. ще се ремонтира жп прелеза в гара Просторно.

В съседните кръстовища ще се положат парапети с бализи и пътен знак В2, които ще се охраняват от сигналисти.

В указаните часови периоди пътуващите в съответните райони следва да използват обходни маршрути.

Ремонтите и на двата жп прелеза се извършват поради необходимост от укрепване на железния път с тежко подвижна механизация по жп линията Русе – Каспичан.

