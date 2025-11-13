В системата на МВР работят 4779 пенсионери, сред тях има и такива с ТЕЛК решения

Данните, които имам, а те са официални от НОИ – показват, че в момента 4779 души в системата на МВР вземат едновременно и заплата, и пенсия.

Сред тях има и такива с ТЕЛК решения. Такова нещо не можем да видим никъде по света. А и допреди 7-8 години това беше забранено и в България“, каза днес пред „Нова телевизия“ бившият министър на вътрешните работи Веселин Вучков.

Той посочи, че при пенсиониране на 55 години пенсия и заплата служителите могат да взимат, докато навършат 60 години. „С напредването на възрастта очевидно и уменията постепенно отслабват, особено пък физическата подготовка на такива служители“, подчерта Вучков. Според него този подход е довел до блокиране на кариерното развитие, като почти всички началнически позиции са заети в момента от пенсионери.

