В Разград се проведе младежки дебат на тема „Бъди себе си – полезен съвет или най-големия капан“

Интересната дискусия, организирана от Младежки център-Разград по проекта на Община Разград „Заедно и по-успешни с Младежки център Разград“, напълни с публика зала „Филхармония“. Идеята за възстановяване на състезанията по ученически дебати е на председателите на Ученическите съвети на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ Ивана Хосровян и на ППМГ“Акад. Никола Обрешков“ Наско Анастасов. Двамата бяха водещи на дискусията, а модератор бе Моника Стефанова от Шумен. Целта на дебата бе да се насърчи критическото мислене, аргументирания диалог и активната позиция на младите хора в община Разград.

В дебата участваха отбори от по петима ученици от двете гимназии. Капитан на тима на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ бе Румен Монев, в отбора участваха Йоана Йорданова, Алекса Николаева, Светослава Цонева и Ахра Хатиб. Те изложиха тези в подкрепа на необходимостта човек да се развива и превръща в по-добра своя версия. Капитан на отбора на ППМГ“Акад. Н.Обрешков“ бе Ава Аляовлу, а нейни съотборници: Калоян Христов, Берна Челик, Ефе Назмиев и Стефани Христова. Те защитаваха тезата, че човек трябва да бъде себе си и да следва своите мечти и идеи.

Младите участници в дебата изтъкнаха множество аргументи, намирайки подкрепа както в думи на философи от различни времена, както и в живота и постиженията на исторически личности и наши съвременници, а и в свои оригинални разсъждения, вложиха и чувство за хумор.

Дискусията не излъчи победител, а освен участниците и организаторите поздравления за работата си по подготовката на отборите получиха техните преподаватели Теодор Тодоров и Цанко Христов.

Всички участници получиха сертификати за участие в младежкия дебат, както и аплодисменти не само от своите съученици и учители, а и от връстниците си от останалите гимназии в Разград.

Официални гости на младежкия дебат бяха кметът Добрин Добрев, секретарят на Община Разград Нели Добрева, заместник областният управител Михаил Тодоров, председателят на Постоянната комисия по образование и наука в Общински съвет-Разград Николай Пенчев, общинският съветник Калоян Монев и други.

