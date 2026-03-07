В понеделник пътният участък между Киченица и Раковски ще бъде затворен поради ремонт на жп прелез

С молба да уведоми населението Община Разград бе информирана от ДП“Национална компания Железопътна инфраструктура“ за необходимостта от временно прекъсване на движението на пътни превозни средства в участъка между селата Киченица и Раковски на 9 март, понеделник.

Това се налага заради извършване на планов ремонт за укрепване на железния път в района на жп прелез км. 61+644 в междугарието Просторно – Разград между селата Киченица и Раковски.

Временното прекъсване на движението ще бъде между 9,00 и 12,00 ч. на 9 март, понеделник.

В съседните кръстовища ще се положат парапети с бализи и пътен знак B2, които ще се охраняват от сигналисти.

