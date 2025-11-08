В понеделник затварят за 20 дни част ул. „Марица“, започва цялолостен ремонт

От 10 до 30 ноември ул. „Марица“, в участъка от пресечката с ул. „Искър“ до пресечката с ул. „Цар Симеон“, ще бъде затворена за движение заради цялостен ремонт на пътното платно и тротоарите.

По време на ремонта в района се закрива Синята зона за кратковремемно паркиране. За обектите на пазара ще бъде осигурен достъп откъм ул. „Бели Лом“, уточняват от пресцентъра на общинската администрация.

Целият ремонт на ул. „Марица“ е с обща площ 3635 кв.м за участъка от пресечката с ул. „Искър“ до пресечката с ул. „Странджа“, Сега ще се прави част от него, за да не се затруднява за дълъг период движението в района. След това ще се продължи и в останалата предвидена за ремонт площ.

Дейностите в участъка са част от изпълнението на обществена поръчка ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари и алеи в Разград и населените места на общината. Вече са направени ремонтите по 15 улици, както и нови алеи в гробищния парк, а с ремонта на тротоара на ул. „Дунав“ започнаха и ремонтите на тротоари.

