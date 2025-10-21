Разград

В полунощ откриха мъртъв тракторист, машината била с работещ двигател

e-razgrad 21.10.2025 No Comments

Сигнал за изчезнал човек е подаден около 23.10 часа на 20 октомври в Кубрат, съобщиха от полицията.

Мъжът, подаващ сигнала, обяснил, че негов 59-годишен роднина е излязъл с трактора си да дискува около 13 часа и все още не се е прибрал. Незабавно са предприети издирвателни действия. Около 00.30 часа на 21 октомври в землището на село Бисерци е намерен тракторът „Джон Диър“ с работещ двигател и с прикачени дискови брани. На около 500 м по-навътре в нивата е открит лежащ по очи липсващия мъж. Смъртта му е констатирана от екип на Спешна помощ – Кубрат. Тялото е транспортирано за аутопсия. Започнато е досъдебно производство.

/e-Razgrad/

Views: 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.