В полунощ откриха мъртъв тракторист, машината била с работещ двигател

Сигнал за изчезнал човек е подаден около 23.10 часа на 20 октомври в Кубрат, съобщиха от полицията.

Мъжът, подаващ сигнала, обяснил, че негов 59-годишен роднина е излязъл с трактора си да дискува около 13 часа и все още не се е прибрал. Незабавно са предприети издирвателни действия. Около 00.30 часа на 21 октомври в землището на село Бисерци е намерен тракторът „Джон Диър“ с работещ двигател и с прикачени дискови брани. На около 500 м по-навътре в нивата е открит лежащ по очи липсващия мъж. Смъртта му е констатирана от екип на Спешна помощ – Кубрат. Тялото е транспортирано за аутопсия. Започнато е досъдебно производство.

/e-Razgrad/

