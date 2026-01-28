В ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ – гр. Разград стартира проект „Заедно творим бъдеще – вкусът на различието“

Проектът е финансиран от ЦОИДУМ съгласно Договор № БС33.24-1-0027/09.12.2025г.и ще се реализира в рамките на 7 месеца с участието на 50 ученици, 10 учители и 10 родители-доброволци.

Инициативата е насочена към създаване на подкрепяща, приобщаваща и ценностно ориентирана училищна среда, в която ученици от различен етнически произход работят, творят и се учат заедно, развивайки толерантност, емоционална интелигентност и уважение към културното многообразие. В клуб „Аз, ти, ние – вкусът на приятелството“ учениците ще участват в интерактивни и арт занимания за опознаване и сътрудничество. След участието си в проектно-базирано обучение „Вкусовете на моята култура“ екипи от ученици и учители ще създадат дигитален кулинарен албум с рецепти и истории от различни етноси и интерактивна карта на културното наследство на Разградския регион. Проектът ще приключи с фестивал „Мостове на културите и вкусовете“, съчетаващ кулинарни, музикални и спортни събития с участието на ученици, родители и местната общност.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

Views: 29