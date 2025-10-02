В Областната администрация провериха готовността на институциите за очакваното влошаване на времето

Зам.- областният управител Назиф Зюлкяр проведе днес работно съвещание по инициатива на ръководството на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населинието“ заради усложняващата се метеорологична обстановка и обявените предупреждения за обилни валежи и силен вятър.

На срещата беше обсъдена готовността на институциите за координация на действията за осигуряване безопасността на населението и инфраструктурата в Лудогорието.

На база синоптичната прогноза и обявените предупредителни кодове се очаква усложнена обстановка, която може да включва паднали дървета, кални свлачища по пътните платна, както и наводняване на дворове, мазета и улици в резултат на затлачени отводнителни шахти.

От пажарната докладваха, че всички технически средства, използвани при отводняване, са налични и проверени. Беше обсъдена също и необходимостта от бърза и своевременна обмяна на информация между институциите и Областния съвет за сигурност за навременно информиране на обществеността. При необходимост ще бъде използвана и системата BG Alert за ранно предупреждение.

/e-Razgrad/

Views: 0