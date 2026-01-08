В неделя Вълците посрещат у дома Дунав Русе

БК „Вълци Разград“ ще приемат БК „Дунав Русе 2016“ в мач от 7-ия кръг на
Елитна група — Изток. Двубоят е насрочен за неделя, 11 януари 2026 г.,
от 10:00 часа в зала „Абритус“ и обещава да привлече вниманието на
местната публика, след като нашите момичета до 16г. заемат временното
трето място в класирането.
Успехът на момичета до 16 години у дома ще бъде важен за запазване на доброто
темпо и за натиска върху върха в класирането, докато гостите от Русе ще
търсят да откраднат победа и да подобрят своето представяне извън
собствената си зала.
Очаква се мач със здрава отбрана и скоростни преходи в атака — стил, по
който БК„Вълци Разград“ често разчитат пред собствена публика.
БК „Вълци Разград“ гостува на БК „Вихър Айтос“ в ключов сблъсък от ББЛ А
Група Изток
Баскетболният отбор на БК „Вълци Разград“ ще се изправи срещу БК „Вихър
Айтос“ в мач от редовния сезон на ББЛ А Група Изток – мъже. Срещата ще
се проведе тази неделя от 16:00 часа в спортна зала „Аетос“ в Айтос.
Разградските „вълци“ влизат в двубоя от третото място във временното
класиране, като целта пред тима е да затвърди позициите си сред водещите
отбори в групата и да продължи борбата за по-предно класиране.
Домакините от БК „Вихър Айтос“ традиционно са корав съперник на собствен
терен и със сигурност ще търсят силно представяне пред своя публика.
Очаква се оспорван двубой, в който и двата отбора ще заложат на
агресивна защита и бърза игра в нападение.
