В неделя асфалтират подход към пазара, в понеделник – междублоково пространство на ул. „Ангел Кънчев“, не паркирайте там

Във връзка с извършването на текущи ремонти на улици Община Разград призовава водачите да не паркират автомобилите си в участъците, за които предстои асфалтиране в неделя и понеделник.

На 19 октомври, неделя, ще се фрезова и асфалтира подходът към пазара от към моста с лъвчетата. В ремонта е включен участък от 260 кв.м от уличното платно от ул. „Искър“ до отводнителната решетка на входа на общинския пазар.

На 20 октомври, понеделник, ще се асфалтира междублоково пространство на ул. „Ангел Кънчев“ в участъка от ул. „Анани Явашев“ до бул. „Княз Борис I“ – с площ 547 кв.м.

/e-Razgrad/

